Agenzie per il lavoro | cresce la domanda complessiva | rallenta quella di operai e tecnici

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Nel secondo trimestre del 2022 è tornata are ladi lavoratori in somministrazione, segnando un +26,6% rispetto ai primi mesi dell’anno e un +42,1% in confronto allo stesso periodo del 2021. L’andamento dei vari settori, secondo gli ultimi dati analizzati dall’Osservatorio Confindustria Bergamo-per il, si presenta però piuttosto differenziato e, per quanto riguarda le mansioni maggiormente legate alla manifattura, emerge qualche segnale dimento delle richieste. La dinamica risulta decisamente positiva per il personale non qualificato, in particolare per gli addetti alla consegna merci, è comunque positiva per i conduttori di impianti, stazionaria per gli impiegati esecutivi, in calo per glispecializzati e per i ...