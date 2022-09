Adani stronca Allegri | “La sua Juventus sta facendo più schifo dell’anno scorso”

(Di martedì 20 settembre 2022) Questa sera, durante la puntata della BoboTV, sono emerse diversi argomenti di attualità calcistica, fra cui la crisi dellae la posizione di Max. Sull’argomento si è espresso anche Lele, ospite fisso della BoboTV e ormai da tempo ai ferri corti con l’allenatore della. L’ex calciatore ha spiegato la sua opinione sue la: “Per colpa sua è rimasto solo, ad attirarsi negatività, a non costruire e, a volte, a prendere in giro. La Juve ha fatto, anche in 11 contro 11, Io spero cherimanga, a differenza degli juventini che vorrebbero andasse via.è stato due anni a non aggiornarsi, è tornato ma è riuscito a fare peggio...

Io Tifo Inter

Antonio Cassano, in una puntata speciale di Bobo tv - il canale di Bobo Vieri in cui l'ex bomber parla senza filtri di calcio con Lele, Nicola Ventola ...... la trasmissione in onda su Twitch con la partecipazione di Christian Vieri, Danielee Nicola ... Cassano contro Allegri: Via subito dalla Juve Anche Vierila Juve: È un fallimento Cassano ... Grasso stronca gli ex calciatori Tardelli e Adani diventati opinionisti in tv! Lele Adani boccia l'Inter di Simone Inzaghi e non risparmia anche la Juventus: il paragone incredibile dell'ex difensore nerazzurro.