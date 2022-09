Acerbo a Calenda: “Vai menato”. Lui: “Ecco il mio indirizzo, vediamo” (Video) (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Carlo Calenda “menato” dal segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo? La politica si fa bollente e davvero triste in questi ultimi giorni di campagna elettorale, trasformandosi, negli intenti, quasi un ambito scontro di wrestling. Calenda “menato” da Acerbo? Cosa è successo Per fortuna del minimo sindacale di contegno e civiltà, Calenda non è stato menato da Acerbo. Ma le scintille, in ogni caso, non sono mancate. Il segretario di Rifondazione aveva risposto a questa dichiarazione di Calenda: “Le disuguaglianze al sud si combattono con l’assistenza sanitaria e l’istruzione. non con 900mila forestali e il reddito di cittadinanza”. Come? In questo modo non esattamente pacifico: “Francamente chi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Carlo” dal segretario di Rifondazione Comunista Maurizio? La politica si fa bollente e davvero triste in questi ultimi giorni di campagna elettorale, trasformandosi, negli intenti, quasi un ambito scontro di wrestling.” da? Cosa è successo Per fortuna del minimo sindacale di contegno e civiltà,non è statoda. Ma le scintille, in ogni caso, non sono mancate. Il segretario di Rifondazione aveva risposto a questa dichiarazione di: “Le disuguaglianze al sud si combattono con l’assistenza sanitaria e l’istruzione. non con 900mila forestali e il reddito di cittadinanza”. Come? In questo modo non esattamente pacifico: “Francamente chi ...

