Aborto e battito fetale, la prassi (non richiesta) della doppia ecografia per avere il via libera all’interruzione: come funziona in Italia (Di martedì 20 settembre 2022) È della settimana scorsa la denuncia da parte di due deputate, Elisabetta Piccolotti (Sinistra Italiana) ed Eleonora Evi (Verdi) di avere ricevuto segnalazioni dall’Umbria di donne costrette ad ascoltare il battito del feto per poter accedere all’interruzione volontaria di gravidanza. La Regione Umbria non ha atteso molto per controbattere e negare la veridicità di quanto denunciato, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza prima ha dichiarato di non saperne niente e poi che sta valutando un’ispezione. L’accusa alla Regione Umbria è di imitare l’Ungheria, dove dal 15 settembre le donne che vogliono abortire saranno obbligate ad ascoltare il suono del battito cardiaco fetale per poter accedere alla procedura, secondo il nuovo decreto emanato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Èsettimana scorsa la denuncia da parte di due deputate, Elisabetta Piccolotti (Sinistrana) ed Eleonora Evi (Verdi) diricevuto segnalazioni dall’Umbria di donne costrette ad ascoltare ildel feto per poter accederevolontaria di gravidanza. La Regione Umbria non ha atteso molto per controbattere e negare la veridicità di quanto denunciato, mentre il ministroSalute Roberto Speranza prima ha dichiarato di non saperne niente e poi che sta valutando un’ispezione. L’accusa alla Regione Umbria è di imitare l’Ungheria, dove dal 15 settembre le donne che vogliono abortire saranno obbligate ad ascoltare il suono delcardiacoper poter accedere alla procedura, secondo il nuovo decreto emanato da ...

LiaQuartapelle : Questa è l’Ungheria. E in Italia Salvini dice che è l’esempio da seguire sulle politiche per la famiglia. - fattoquotidiano : Aborto, la nuova stretta di Viktor Orban: “Le donne ungheresi dovranno ascoltare il battito del feto prima di inter… - EleonoraEvi : La barbarie è già in Italia. nelle regioni governate dalle destre ci segnalano casi di donne costrette ad ascoltare… - ivomez : RT @Open_gol: Pillon senatore leghista è intervenuto in difesa della legge ungherese sull’interruzione volontaria di gravidanza https://t.c… - Alina198068 : RT @magri_sandro: @MadameA02 Se chi vuole l'aborto non considera il feto un essere umano,che tortura è il battito del cuore di un 'non esse… -