A Roma Voci contemporanee in Domus Aurea: incontri dedicati alle nove Muse del Mito (Di martedì 20 settembre 2022) Moisai 2022. Voci contemporanee in Domus Aurea, a Roma, attraverso nove incontri in scena dal 23 settembre al 9 ottobre 2022 ognuno dei quali dedicato a una delle nove Muse del Mito. Occasioni imperdibili mai sperimentate prima che invitano ad immergersi nei luoghi della residenza imperiale che meglio riflettono uno degli aspetti più noti della figura di Nerone, ma raramente indagato: il suo amore per l’Arte. Partendo dai simulacri del ciclo statuario delle Muse, realizzato per l’imperatore e conservato, in frammenti, all’interno della Domus, una visita guidata culmina nell’esperienza dell’arte performativa, declinata da più angolazioni nel segno del contemporaneo. “Ogni sera un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Moisai 2022.in, a, attraversoin scena dal 23 settembre al 9 ottobre 2022 ognuno dei quali dedicato a una delledel. Occasioni imperdibili mai sperimentate prima che invitano ad immergersi nei luoghi della residenza imperiale che meglio riflettono uno degli aspetti più noti della figura di Nerone, ma raramente indagato: il suo amore per l’Arte. Partendo dai simulacri del ciclo statuario delle, realizzato per l’imperatore e conservato, in frammenti, all’interno della, una visita guidata culmina nell’esperienza dell’arte performativa, declinata da più angolazioni nel segno del contemporaneo. “Ogni sera un ...

OfficialASRoma : ?? #ASRoma Podcast ???? ?? Ecco la puntata di Bordocampo dedicata a #RomaHJK! Per rivivere dal cuore dello stadio i su… - culture_roma : Un pomeriggio ricco di voci,tributi e testimonianze per celebrare l’opera e il ricordo di Patrizia Cavalli,a tre me… - Avenger68445884 : RT @ZoneJuventus: La #Juventus alla ricerca di un nuovo DS, avrebbe contattato Gianluca #Petrachi, ex ds di Torino e Roma. Petrachi è molto… - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: La #Juventus alla ricerca di un nuovo DS, avrebbe contattato Gianluca #Petrachi, ex ds di Torino e Roma. Petrachi è molto… - ZoneJuventus : La #Juventus alla ricerca di un nuovo DS, avrebbe contattato Gianluca #Petrachi, ex ds di Torino e Roma. Petrachi è… -