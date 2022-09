"A molti artisti fa gioco essere di sinistra". Giorgio Pasotti difende la Meloni (Di martedì 20 settembre 2022) L'attore prende le difese della leader di Fratelli d'Italia: "Contro di lei c'è un accanimento barbaro e poco elegante. Poi ci lamentiamo perché le donne non vengono rispettate..." Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) L'attore prende le difese della leader di Fratelli d'Italia: "Contro di lei c'è un accanimento barbaro e poco elegante. Poi ci lamentiamo perché le donne non vengono rispettate..."

Erminio58810238 : Molti artisti di sinistra sono di destra , ma tengono famiglia Capisciamme - GhislandiMonica : RT @SecolodItalia1: Giorgio Pasotti dà ragione alla Meloni: “È vero, molti artisti si dicono di sinistra perché fa gioco” - SecolodItalia1 : Giorgio Pasotti dà ragione alla Meloni: “È vero, molti artisti si dicono di sinistra perché fa gioco”… - StefanoCece : Siamo marketers o produttori cantautori cantanti artisti? Ultimamente in molti abbiamo delle vere e proprie crisi d… - Zolex_Design : @MarcoMangano1 gli 'scarti' sono stati venduti ad altri artisti... e come puoi ben ascoltare in Xscape o Bad25 o Ul… -