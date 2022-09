A Draghi il premio Statista dell’anno: Solo la cooperazione può risolvere i problemi del mondo (Di martedì 20 settembre 2022) “Il progetto europeo, che ha garantito pace e stabilità in Europa dopo secoli di conflitti, fa perno sulla forza di istituzioni condivise come la Banca Centrale Europea. Il G20, presieduto dall’Italia lo scorso anno, ha confermato che Solo la cooperazione globale può aiutare a risolvere i problemi globali dalla pandemia ai cambiamenti climatici”. Così il premier Mario Dtagi, alla consegna del ‘World Statesman Award’, al Perrine di New York. “Il potenziale per la comprensione reciproca di essere una forza positiva è tanto più grande quanto più integrato è il nostro mondo – ha detto ancora – Per avere successo per tutti, e soprattutto per i più vulnerabili, la globalizzazione richiede un insieme comune di regole. Eppure, oggi affrontiamo una sfida significativa all’idea che possiamo lavorare insieme a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Il progetto europeo, che ha garantito pace e stabilità in Europa dopo secoli di conflitti, fa perno sulla forza di istituzioni condivise come la Banca Centrale Europea. Il G20, presieduto dall’Italia lo scorso anno, ha confermato chelaglobale può aiutare aglobali dalla pandemia ai cambiamenti climatici”. Così il premier Mario Dtagi, alla consegna del ‘World Statesman Award’, al Perrine di New York. “Il potenziale per la comprensione reciproca di essere una forza positiva è tanto più grande quanto più integrato è il nostro– ha detto ancora – Per avere successo per tutti, e soprattutto per i più vulnerabili, la globalizzazione richiede un insieme comune di regole. Eppure, oggi affrontiamo una sfida significativa all’idea che possiamo lavorare insieme a ...

Agenzia_Ansa : Il premier italiano, Mario Draghi, riceve a New York il premio come 'statista dell'anno'. 'Evitare le ambiguità - h… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene durante la cerimonia di conferimento del premio World Statesman Award 2022. In dire… - SkyTG24 : Draghi premiato a New York come statista dell'anno: “Niente ambiguità su autocrazie” - EnzoQuareEQ7 : @Adnkronos Il Premio di Statista dell’anno a Draghi, mentre condanna il suo paese ad un inverno di povertà e soffer… - Nipelle1 : RT @GianniLilly: New York, premio a Draghi statista dell'anno. Ma gli italiani lo hanno cacciato... -