A Bergamo arriva Pin Bike: i km fatti in bici si trasformano in buoni spesa (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Incentivare l'uso della bicicletta per il tragitto casa-scuola o casa-lavoro attraverso buoni mobilità. È questo l'obiettivo di Pin Bike, l'iniziativa promossa dal Comune di Bergamo presentata in una conferenza stampa martedì mattina a Palazzo Frizzoni. L'assessore alla Mobilità Stefano Zenoni spiega: "Pin Bike prevede un incentivo economico per chi decide di utilizzare la bici come mezzo di trasporto e rientra nel finanziamento ministeriale della transizione ecologica, che ha visto Bergamo coinvolta con il progetto Bus and Bike, nel quale rientra la velostazione. Partito da qualche anno come progetto di carattere aziendale, con buoni mobilità ai dipendenti del Comune, di Atb e della Provincia, pur con molte ...

