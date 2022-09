7 mila docenti attendono equipollenza titolo estero e sul sostegno ci sono tanti posti vacanti. UE intervenga”. La richiesta di Forza Italia (Di martedì 20 settembre 2022) "All’alba della ripresa delle attività scolastiche, si presenta in Italia una situazione che va chiarita. A fronte di un altissimo numero di posti dedicati ai docenti di sostegno attualmente vacanti, vi sono circa 7mila professori che attendono da più di due anni l’equipollenza dei titoli presso i Ministeri competenti. Ho inviato alla Commissione Europea un’interrogazione per avere il parere per la piena attuazione del diritto alla libertà di circolazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) "All’alba della ripresa delle attività scolastiche, si presenta inuna situazione che va chiarita. A fronte di un altissimo numero didedicati aidiattualmente, vicirca 7professori cheda più di due anni l’dei titoli presso i Ministeri competenti. Ho inviato alla Commissione Europea un’interrogazione per avere il parere per la piena attuazione del diritto alla libertà di circolazione". L'articolo .

