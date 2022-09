600 km solo per lei: il calore dei tifosi dell’Atalanta allo stadio Olimpico (Di martedì 20 settembre 2022) Il sostegno all’Atalanta non deve mai mancare, indipendentemente da distanza percorsa e risultato finale: spettacolo a Roma L’Atalanta è quella squadra che non ha né orari, né limiti, né attenuanti: ci si presenta sempre e comunque in massa. Per portare la Dea alla vittoria serve un tifo forte, passionale che non abbia paura di niente e di nessuno (nemmeno di 600 km). Zaino, sciarpa, maglietta, sveglia presto e via con 6 ore di viaggio cariche d’entusiasmo, un fattore che rende la trasferta più memorabile ed entusiasmante. All’interno del settore ospiti dello stadio Olimpico è una vera e propria bolgia nerazzurra. Certo, i tifosi giallorossi hanno creato un bel colpo d’occhio, ma i sostenitori orobici non sono da meno. Alla rete di Scalvini i sostenitori orobici esprimono la loro gioia immensa, purtroppo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il sostegno all’Atalanta non deve mai mancare, indipendentemente da distanza percorsa e risultato finale: spettacolo a Roma L’Atalanta è quella squadra che non ha né orari, né limiti, né attenuanti: ci si presenta sempre e comunque in massa. Per portare la Dea alla vittoria serve un tifo forte, passionale che non abbia paura di niente e di nessuno (nemmeno di 600 km). Zaino, sciarpa, maglietta, sveglia presto e via con 6 ore di viaggio cariche d’entusiasmo, un fattore che rende la trasferta più memorabile ed entusiasmante. All’interno del settore ospiti delloè una vera e propria bolgia nerazzurra. Certo, igirossi hanno creato un bel colpo d’occhio, ma i sostenitori orobici non sono da meno. Alla rete di Scalvini i sostenitori orobici esprimono la loro gioia immensa, purtroppo ...

