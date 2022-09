Zuccalà: “Nanotecnologie per dare acqua potabile a chi non ne ha” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “La più grande rivoluzione frutto del rapporto tra mare e Nanotecnologie proviene dalle infinite opportunità legate al trattamento dell’acqua. Il mare è la più grande riserva di acqua presente sulla Terra, eppure non possiamo utilizzarla prima di averla dissalata. Il sale al suo interno renderebbe impossibile farlo. Sfruttando le Nanotecnologie, non c’è bisogno di usare grandi quantitativi di energia per la distillazione dell’acqua, solo l’energia solare”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio internazionale di Nanotecnologie 4ward360 durante il convegno “Economia del mare – Sfide e opportunità del mare, sviluppo e protezione sostenibile della blue economy, dell’intermodalità e del Mediterraneo”, organizzato alla Camera dei deputati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “La più grande rivoluzione frutto del rapporto tra mare eproviene dalle infinite opportunità legate al trattamento dell’. Il mare è la più grande riserva dipresente sulla Terra, eppure non possiamo utilizzarla prima di averla dissalata. Il sale al suo interno renderebbe impossibile farlo. Sfruttando le, non c’è bisogno di usare grandi quantitativi di energia per la distillazione dell’, solo l’energia solare”. A dirlo Sabrina, presidente del Laboratorio internazionale di4ward360 durante il convegno “Economia del mare – Sfide e opportunità del mare, sviluppo e protezione sostenibile della blue economy, dell’intermodalità e del Mediterraneo”, organizzato alla Camera dei deputati ...

lifestyleblogit : Zuccalà: 'Nanotecnologie per dare acqua potabile a chi non ne ha' - - novasocialnews : Zuccalà: 'Nanotecnologie per dare acqua potabile a chi non ne ha' - News24_it : Zuccalà: 'Nanotecnologie per dare acqua potabile a chi non ne ha' - fisco24_info : Zuccalà: 'Nanotecnologie per dare acqua potabile a chi non ne ha': (Adnkronos) - 'La più grande rivoluzione frutto… - ledicoladelsud : Zuccalà: “Nanotecnologie per dare acqua potabile a chi non ne ha” -