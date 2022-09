Zagadou resta in Germania | vicina la firma con lo Stoccarda

(Di lunedì 19 settembre 2022) Accostato ad Inter e Roma, Dan-Axelalla fine resterà in. Il difensore francese, svincolato dopo l’addio al Borussia Dortmund, è molto vicino allo. Il ds del club, Sven Mislintat, ha confermato che sono in attesa delle visite mediche: in caso di esito positivo, il ventitreenne firmerà un quadriennale. SportFace.

Goal.com

Commenta per primo Terminato il calciomercato,il contenitore degli svincolati da cui attingere in caso di necessità. E una di queste, anche ... Di, svincolato dal Borussia Dortmund, se ne ...... si era più volte caldeggiato il nome di, e invece con buona pace del francese ex Dortmund, ... Quello della difesa, inutile negarlo,un tarlo nella rosa capitolina: Mourinho che ha ormai ... Ufficiale, Zagadou allo Stoccarda: era stato accostato a Inter e Roma Dan-Axel Zagadou, senza squadra dopo l'addio al Borussia Dortmund, resta in Germania e firma per 4 anni con lo Stoccarda: "Grazie per la fiducia". Niente Inter, niente Roma. Il futuro di Dan-Axel ...Il difensore svincolato Zagadou potrebbe presto firmare per lo Stoccarda, cercato in estate anche dalla Roma Il difensore svincolato Zagadou potrebbe presto firmare per lo Stoccarda. Secondo quanto ri ...