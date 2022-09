WWE: Ecco perchè Reigns-Paul si terrà in Arabia Saudita (Di lunedì 19 settembre 2022) In qusti giorni l’interno wrestling web è sotto shock dopo la conferenza stampa della WWE tenutasi a Las Vegas. Il campione indiscusso Roman Reigns “darà” una chance titolata a Logan Paul, stella di Youtube. L’ufficialità ha letteralmente spaccato in due e opinioni dei sostenitori che si stanno anche chiedendo del perchè “proprio in Arabia?”. Dave Meltzer ha spiegato le varie motivazioni. Le sue opinioni “E’ un grande evento per tutto il paese e per il Principe d’Arabia. Nulla a che vedere con la vendita di biglietti e con i ratings. Ovviamente se il tutto porta ad avvicinare giovani spettatori allota ben venga. Si farà lì perchè il Principe vuole super ospiti e fighter internazionali per far crescere il marchio dell’Arabia nella rete dei media.” Leggi su zonawrestling (Di lunedì 19 settembre 2022) In qusti giorni l’interno wrestling web è sotto shock dopo la conferenza stampa della WWE tenutasi a Las Vegas. Il campione indiscusso Roman“darà” una chance titolata a Logan, stella di Youtube. L’ufficialità ha letteralmente spaccato in due e opinioni dei sostenitori che si stanno anche chiedendo del“proprio in?”. Dave Meltzer ha spiegato le varie motivazioni. Le sue opinioni “E’ un grande evento per tutto il paese e per il Principe d’. Nulla a che vedere con la vendita di biglietti e con i ratings. Ovviamente se il tutto porta ad avvicinare giovani spettatori allota ben venga. Si farà lìil Principe vuole super ospiti e fighter internazionali per far crescere il marchio dell’nella rete dei media.”

Zona_Wrestling : WWE: Ecco perchè Reigns-Paul si terrà in Arabia Saudita - SpazioWrestling : Logan Paul: 'Ecco cosa voglio fare con il WWE Universe' #WWE #LoganPaul - SpazioWrestling : WWE: Braun Strowman non vuole perdere tempo, ecco chi ha nel mirino #WWE #BraunStrowman #RomanReigns - SpazioWrestling : WWE BREAKING NEWS: Rivoluzione Survivor Series, il PPV cambia veste, ecco i dettagli #SurvivorSeries #WWE - SpazioWrestling : Quale futuro in WWE per Logan Paul? Ecco cosa ha in mente il campionissimo.. #WWE #LoganPaul -