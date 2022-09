World GO Day 2022, l’adesione del comune di Avellino: la Torre dell’Orologio si illuminerà di rosa (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl comune di Avellino aderisce al World GO Day 2022, l’iniziativa promossa da ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) che si svolgerà domani, martedì 20 settembre 2022. Si tratta della giornata mondiale dedicata ai cancri della sfera genitale femminile che, per quest’anno, avrà come tema portante l’endometrio. Per l’occasione la Torre dell’Orologio di Avellino sarà illuminata con una luce rosa, volta a sensibilizzare i cittadini rispetto alla tematica. A promuovere il World Go Day 2022 sul territorio, il presidente dell’ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) Campania, dott. Giovanni Gerosolima. “Quest’anno -spiega- abbiamo deciso di coinvolgere il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiaderisce alGO Day, l’iniziativa promossa da ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) che si svolgerà domani, martedì 20 settembre. Si tratta della giornata mondiale dedicata ai cancri della sfera genitale femminile che, per quest’anno, avrà come tema portante l’endometrio. Per l’occasione ladisarà illuminata con una luce, volta a sensibilizzare i cittadini rispetto alla tematica. A promuovere ilGo Daysul territorio, il presidente dell’ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) Campania, dott. Giovanni Gerosolima. “Quest’anno -spiega- abbiamo deciso di coinvolgere il ...

