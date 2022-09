Woody Allen smentisce | Non ho mai detto che voglio ritirarmi e scrivere romanzi

SkyTG24 : Woody Allen annuncia il ritiro dalle scene, il prossimo sarà il suo ultimo film - SkyTG24 : #WoodyAllen ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera lunga cinque decenni… - Guttalab82 : RT @SkyTG24: #WoodyAllen ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera lunga cinque decenni - MoviesAsbury : Dopo le sue dichiarazioni, interpretate con una presunta volontà di smettere di fare film, #WoodyAllen ha fatto sap… - ledaefrati : L'addio di Woody Allen e la sua mancanza che si sente già perché non lascia eredi -

Il regista e attore chiarisce l'equivoco nato da una frase detta in un'intervista ad una rivista spagnolasmentisce il suo ritiro dal cinema . Il regista americano "non ha mai detto che sarebbe andato in pensione , né che avrebbe scritto un altro romanzo ", si legge in una nota del portavoce ...In un'intervista uscita ieri, il regista ha detto che "stava pensando di non fare film perchè fare film che vanno direttamente o molto velocemente in streaming non lo diverte".Woody Allen smentisce: "Non ho mai detto che voglio ritirarmi". Il regista e attore spiega come l'equivoco sulla sua volontà di dire addio al cinema per concentrarsi sulla scrittura di romanzi sia nat ...