Woody Allen: la smentita”non ha mai detto che si sarebbe ritirato” (Di lunedì 19 settembre 2022) Woody Allen ha smentito le voci sul suo ritiro emerse da un’intervista rilasciata a una rivista spagnola, dicendo che il suo prossimo film sarebbe stato l’ultimo. Cosa intendeva dire Woody Allen nell’intervista? “Woody Allen non ha mai detto che sarebbe andato in pensione, non ha detto che stava scrivendo un altro romanzo. Ha detto che stava pensando di non fare film poiché fare film che vanno direttamente o molto rapidamente su piattaforme di streaming non è così divertente per lui, poiché è un grande amante dell’esperienza cinematografica. Attualmente, non ha intenzione di ritirarsi ed è molto entusiasta di essere a Parigi per girare il suo nuovo film, che sarà il 50°“. L’equivoco La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 settembre 2022)ha smentito le voci sul suo ritiro emerse da un’intervista rilasciata a una rivista spagnola, dicendo che il suo prossimo filmstato l’ultimo. Cosa intendeva direnell’intervista? “non ha maicheandato in pensione, non hache stava scrivendo un altro romanzo. Hache stava pensando di non fare film poiché fare film che vanno direttamente o molto rapidamente su piattaforme di streaming non è così divertente per lui, poiché è un grande amante dell’esperienza cinematografica. Attualmente, non ha intenzione di ritirarsi ed è molto entusiasta di essere a Parigi per girare il suo nuovo film, che sarà il 50°“. L’equivoco La ...

SkyTG24 : Woody Allen annuncia il ritiro dalle scene, il prossimo sarà il suo ultimo film - SkyTG24 : #WoodyAllen ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera lunga cinque decenni… - fanpage : Woody Allen non ha alcuna intenzione di lasciare il cinema. Alcune sue dichiarazioni, sono state fraintese facendo… - zazoomblog : Woody Allen smentisce: Non ho mai detto che voglio ritirarmi e scrivere romanzi - #Woody #Allen #smentisce: #detto - glooit : Woody Allen non lascerà il cinema dopo il cinquantesimo film leggi su Gloo -