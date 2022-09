Woody Allen annuncia il ritiro dal cinema a 86 anni Ma non farà il pensionato

Leggi su amica

(Di lunedì 19 settembre 2022), 86, hato il, ma non va in pensione: dopo il prossimo film, che sarà ambientato a Parigi e si intitolerà “Wasp 22”, si dedicherà alla scrittura (foto Ansa), addio alle cineprese. Il grande regista 86enne si appresta a girare la sua pellicola numero 50 in Europa eildal. «La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura», dice in un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia. Con i suoi capolavori ha conquistato 4 premi Oscar (su 24 candidature), 4 Golden Globes, 2 premi alla Mostra deldi Venezia. E un pubblico vastissimo e trasversale di fan in tutto il mondo.