Willow Smith: “Amo mio padre Will. Le persone sono solo esseri umani”. La bella intervista della 21enne star della musica (Di lunedì 19 settembre 2022) A undici anni già affermata come attrice e soprattutto come star musicale dell’R&B si rasa i capelli a zero a fa trasalire papà. Parliamo di Willow Smith, la figlia oggi 21enne dell’attore premio Oscar e protagonista dello Slapgate, Will Smith, e Jada Pinkett Smith. La giovane Smith ha rilasciato una lunga intervista al Guardian dove rievoca alcuni episodi della sua vita familiare e della sua carriera. È infatti l’episodio del taglio a zero compiuto in autonomia letteralmente da bambina che ha attirato l’attenzione dei lettori. Willow ebbe infatti un successo impressionante e repentino nel 2011, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) A undici anni già affermata come attrice e soprattutto comele dell’R&B si rasa i capelli a zero a fa trasalire papà. Parliamo di, la figlia oggidell’attore premio Oscar e protagonista dello Slapgate,, e Jada Pinkett. La giovaneha rilasciato una lungaal Guardian dove rievoca alcuni episodisua vita familiare esua carriera. È infatti l’episodio del taglio a zero compiuto in autonomia letteralmente da bambina che ha attirato l’attenzione dei lettori.ebbe infatti un successo impressionante e repentino nel 2011, ...

