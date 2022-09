alteacarminati : @luigidimaio @EnricoLetta Rendetevi conto: parlate solo male del cdx. Il vostro vuoto programmatico fa paura. Avete… - doctorG73336408 : @Consell100 @Licantropo2106 @METRO_POLITANS @annunciodioggi @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Non riesco ad allinearmi a… -

ilGiornale.it

Un documentocon 16 punti per costruire un nuovo Patto S ociale con l'obiettivo di riavviare lo ... non è caduta nel. Gli incontri si sono svolti nella sede regionale della ...... all'interno di un quadrodi sviluppo delle attività lavorative e rieducative. Di ... 55 potrebbe creare le condizioni per colmare questo. Di lavorare con le diverse componenti dell'... "Vuoto programmatico". L'attacco dalla Francia radical chic al centrodestra Le Monde si scaglia contro la campagna elettorale del centrodestra italiano e descrive la Meloni come leader di "estrema destra". Lo stesso quotidiano definì Letta come "l'uomo più cool d'Italia" ...Un documento programmatico con 16 punti per costruire un nuovo Patto Sociale con l’obiettivo di riavviare lo sviluppo economico dell’Isola. CNA Sicilia, in vista del voto del prossimo 25 ...