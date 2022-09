Volley | Europei Under 20 | l’Italia rialza la testa e batte la Slovacchia | Bovolenta e Porro sugli scudi

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 settembre 2022)prontamente laagli20 dimaschile. Dopo aver perso ieri sera al tie-break contro la Francia (facendosi rimontare da 2-0 e 15-9), oggi la nostra Nazionale ha sconfitto la modestacon un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-17) di fronte al pubblico di Montesilvano (in provincia di Pescara). Gli azzurri hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco e hanno conquistato agevolmente la seconda vittoria in questa rassegna continentale di categoria, issandosi al secondo posto del gruppo A con 2 vittorie e 7 punti all’attivo (la Polonia comanda a punteggio pieno, la Slovenia insegue a una sola lunghezza di ritardo). I padroni di casa torneranno in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la Serbia, si tratterà di una partita ...