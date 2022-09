Volley, Europei U20: gli azzurri si fanno rimontare dalla Francia e cedono al tie-break (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il successo all’esordio contro la Slovenia, la Nazionale maschile di pallavolo Under 20 è costretta alla prima sconfitta dei Campionati Europei di categoria. 2-3 (25-21, 25-18, 23-25, 23-25, 13-15) il risultato con cui i pari-età della Francia hanno battuto la selezione guidata da coach Matteo Battocchio. L’inizio del match non poteva certo far presagire questo risultato, data una partenza subito con le marce altissime da parte degli azzurrini. Sotto la spinta dell’opposto Alessandro Bovolenta e dello schiacciatore Luca Porro, l’Italia si porta sull’1-0 grazie anche ad un decisivo ace nel finale di set da parte del palleggiatore Mattia Boninfante. Il secondo parziale è un assolo da parte degli italiani. Lo strappo decisivo arriva già sul 10-5 con un Bovolenta ancora molto ispirato e con un livello al servizio che mette in crisi la ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il successo all’esordio contro la Slovenia, la Nazionale maschile di pallavolo Under 20 è costretta alla prima sconfitta dei Campionatidi categoria. 2-3 (25-21, 25-18, 23-25, 23-25, 13-15) il risultato con cui i pari-età dellahanno battuto la selezione guidata da coach Matteo Battocchio. L’inizio del match non poteva certo far presagire questo risultato, data una partenza subito con le marce altissime da parte deglini. Sotto la spinta dell’opposto Alessandro Bovolenta e dello schiacciatore Luca Porro, l’Italia si porta sull’1-0 grazie anche ad un decisivo ace nel finale di set da parte del palleggiatore Mattia Boninfante. Il secondo parziale è un assolo da parte degli italiani. Lo strappo decisivo arriva già sul 10-5 con un Bovolenta ancora molto ispirato e con un livello al servizio che mette in crisi la ...

