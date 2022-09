Vittima di bullismo bocciata per le assenze Il tar la fa promuovere

Leggi su zon

(Di lunedì 19 settembre 2022). Una ragazza, aveva fatto moltescolastiche per evitare di incontrare i compagni e le compagne che la bullizzavano. Ma nonostante fosse una cima, è stata. Il Tar della Sardegna, però non ha considerato giusta questa valutazione e, secondo quanto riporta Repubblica, ha annullato il provvedimento dell’istituto ammettendola alla classe successiva e ordinando un nuovo scrutinio entro 15 giorni. Secondo i giudici “in primo luogo non è stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo diconsentito e in secondo luogo lo stesso organo scolastico non si è soffermato sulla possibilità, di procedere a una valutazione di merito del livello di preparazione raggiunto dalla ...