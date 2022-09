Visto da vicino lo Xiaomi 13 Pro: come potrebbe essere (Di lunedì 19 settembre 2022) Molto probabilmente la serie Xiaomi 13 dovrebbe fare il suo esordio il prossimo mese di novembre con ben due dispositivi di punta, ossia Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Il primo sarà uno smartphone premium compatto, mentre il secondo modello si presenterà più grande. Prima del lancio sul mercato, è trapelata in Rete un’inedita immagine della versione Pro, che ha rivelato anche interessanti specifiche tecniche. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Malgrado l’immagine stesse facendo il giro del web mostrando dettagli tecnici, la sua autenticità non ha ricevuto conferme. Lo Xiaomi 13 Pro, stando all’immagine trapelata in Rete, sfoggia un display perforato (per selfie-cam) con bordi curvi, in maniera simile a quello del predecessore Xiaomi 12 Pro dell’anno scorso, ed un display Samsung E6 AMOLED ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Molto probabilmente la serie13 dovrebbe fare il suo esordio il prossimo mese di novembre con ben due dispositivi di punta, ossia13 e13 Pro. Il primo sarà uno smartphone premium compatto, mentre il secondo modello si presenterà più grande. Prima del lancio sul mercato, è trapelata in Rete un’inedita immagine della versione Pro, che ha rivelato anche interessanti specifiche tecniche. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Malgrado l’immagine stesse facendo il giro del web mostrando dettagli tecnici, la sua autenticità non ha ricevuto conferme. Lo13 Pro, stando all’immagine trapelata in Rete, sfoggia un display perforato (per selfie-cam) con bordi curvi, in maniera simile a quello del predecessore12 Pro dell’anno scorso, ed un display Samsung E6 AMOLED ...

