Virginia Stablum incoronata Miss Universe Italy

(Di lunedì 19 settembre 2022) La corona dibrilla sulla testa di. La 24enne trentina, con padre di origini africane e mamma italo-tedesca, si è aggiudicata il titolo durante la serata andata in scena a Canosa: sarà lei a rappresentare l’Italia alla finale mondiale del concorso in programma nel 2023 (ma ancora non è stato selezionato il Paese che ospiterà la kermesse). Con il suo sguardo intrigante e il fisico mozzafiato l’ha spuntata sulle altre 19 bellissime in lizza.è nata a Trento il 17 febbraio del 1998. La sua bellezza nasce da un mix esplosivo: la nonna paterna è nigeriana e il nonno trentino, mentre la madre ha origini tedesche. Ha già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona con importanti agenzie e ha partecipato ...

in Puglia, Tra le 20 candidate finaliste la competizione è stata vinta dalla 23enne trentina, ex volto di Uomini e Donne, Commenta per primo E', 24 anni, del Trentino Alto Adige, la nuova Miss Universe Italy 2022. E' stata eletta la scorsa notte in Salento. Come riferisce l'Ansa, sarà lei a rappresentare l'Italia nella finale mondiale. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne rappresenterà l'Italia al concorso di Miss Universo!