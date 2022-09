Viola come il mare: le prime immagini della serie con Yaman e Chillemi - Video (Di lunedì 19 settembre 2022) “Di che colore sono le persone? Le persone sono colorate, almeno per me... Mi chiamo Viola e questa è la storia del mio ritorno a Palermo". Comincia così Viola come il mare, l'attesissima nuova serie di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Il debutto è previsto per venerdì 30 settembre in prima serata ma della fiction prodotta da LuxVide se ne parla già da mesi, sui social e nei forum on line: un po' perché l'attore turco continua ad essere un fenomeno mediatico da caso di studio, un po' perché attorno ai due protagonisti si è innescato con un effetto valanga inarrestabile il gossip su un presunto flirt (per la verità lei ha un compagno, l'imprenditore Stefano Rosso). Dove inizia il vero e ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 settembre 2022) “Di che colore sono le persone? Le persone sono colorate, almeno per me... Mi chiamoe questa è la storia del mio ritorno a Palermo". Comincia cosìil, l'attesissima nuovadi Canale 5 con Cane Francesca, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Il debutto è previsto per venerdì 30 settembre in prima serata mafiction prodotta da LuxVide se ne parla già da mesi, sui social e nei forum on line: un po' perché l'attore turco continua ad essere un fenomeno mediatico da caso di studio, un po' perché attorno ai due protagonisti si è innescato con un effetto valanga inarrestabile il gossip su un presunto flirt (per la verità lei ha un compagno, l'imprenditore Stefano Rosso). Dove inizia il vero e ...

