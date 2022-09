Vigilanza durante il tragitto aula, palestra e laboratori: un esempio di circolare al personale e agli studenti (Di lunedì 19 settembre 2022) Ritornando sulla questione relativa alla Vigilanza che interessa, in modo particolare, i docenti e il personale ATA, ci soffermiamo, stavolta, sull’aspetto relativo ai trasferimenti da un’aula ad un’altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione; al tragitto che si percorre nel riportare la sezione (se si tratta di scuola dell’Infanzia) o la classe nella sua aula al termine di un’attività, affidandola al docente dell’ora successiva; al mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi; all’accompagnare la classe all’uscita dalla scuola se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Ritornando sulla questione relativa allache interessa, in modo particolare, i docenti e ilATA, ci soffermiamo, stavolta, sull’aspetto relativo ai trasferimenti da un’ad un’altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione; alche si percorre nel riportare la sezione (se si tratta di scuola dell’Infanzia) o la classe nella suaal termine di un’attività, affidandola al docente dell’ora successiva; al mantenereil trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi; all’accompagnare la classe all’uscita dalla scuola se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni. L'articolo .

