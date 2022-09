VIDEO Tifoso del Milan attacca il giornalista napoletano: "Terrone di me*da!" (Di lunedì 19 settembre 2022) Spiacevole episodio accaduto al termine della gara vinta dal Napoli a San Siro per 1-2, grazie ai gol di Politano e Simeone. Durante una diretta di un giornalista di CalcioNapoli24, Marco Lombardi,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 19 settembre 2022) Spiacevole episodio accaduto al termine della gara vinta dal Napoli a San Siro per 1-2, grazie ai gol di Politano e Simeone. Durante una diretta di undi CalcioNapoli24, Marco Lombardi,...

DAZN_IT : Il momento in cui Ledesma lancia in tribuna il defibrillatore al tifoso colto da malore ?? #CadiceBarcellona… - CB_Ignoranza : In una categoria serba un arbitro ha convalidato un gol controllando il replay dal cellulare di un tifoso. È quest… - repubblica : RT @giusmo1: Milan-Napoli, tifoso interrompe la diretta del giornalista e lo insulta: 'Terrone di m***a' - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: VIDEO Tifoso del #Milan attacca il giornalista napoletano: 'Terrone di me*da!' #CalcioNapoli24 #MilanNapoli @CalcioNa… - Pall_Gonfiato : VIDEO Tifoso del #Milan attacca il giornalista napoletano: 'Terrone di me*da!' #CalcioNapoli24 #MilanNapoli… -