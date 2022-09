VIDEO | INFORTUNIO POLITANO | COSA SUCCEDE ORA CON LA NAZIONALE!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) Matteoè certamente stato uno dei migliori in campo contro il Milan nel match che gli azzurri hanno vinto con il risultato di 2-1. Oltre al merito di aver sbloccato la gara dal dischetto,sta vivendo un momento di forma strepitoso. Probabilmente è il migliormai visto in maglia azzurra, sempre in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, inoltre è migliorato parecchio nella fase difensiva e la sua presenza sulla fascia destra è diventata fondamentale per il Napoli. Ieri sera, però, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di un problema alla caviglia destra. Come affermato dallo stesso giocatore nel post partita, in un contrasto con Tomori gli si è “girata” l’articolazione e nelle ore successive al match gli si era anche gonfiata. La Serie A vive ora la prima sosta nazionali e ...