VIDEO / Giornalista insultato in diretta dopo Milan-Napoli: “Terrone di m…” (Di lunedì 19 settembre 2022) Mentre il Giornalista Marco Lombardi di calcioNapoli24.it era in diretta dall’esterno di San Siro, un tifoso si è avvicinato minaccioso Leggi su golssip (Di lunedì 19 settembre 2022) Mentre ilMarco Lombardi di calcio24.it era indall’esterno di San Siro, un tifoso si è avvicinato minaccioso

VittorioSgarbi : Chiara Giannini, giornalista: “Sgarbi a Bologna uno che può fare la differenza. Votatelo” @stampasgarbi… - fanpage : 'Terrone di m.....'. L'insulto in diretta televisiva di un 'tifoso' al giornalista campano dopo #MilanNapoli, all'e… - Mov5Stelle : A #DìMartedìLa7, il giornalista Marco Travaglio ha raccontato la verità su Letta, Meloni e i media italiani. - SsIstevini : RT @a_lambardi: ll giornalista #MattiaSorbi, saltato in aria su una mina UCRAINA e soccorso da soldati e medici RUSSI è rientrato in Italia… - BarbaraEirin : RT @a_lambardi: ll giornalista #MattiaSorbi, saltato in aria su una mina UCRAINA e soccorso da soldati e medici RUSSI è rientrato in Italia… -