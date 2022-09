VIDEO | COLPO DA 120 MILIONI: L’OBIETTIVO DEL BAYERN MONACO! (Di lunedì 19 settembre 2022) Il BAYERN Monaco sta faticando a trovare risultati in Bundesliga. La sconfitta di sabato contro l’Ausburg pesa come un macigno ed evidenzia tutti i problemi degli attuali Campioni di Germania. Le convincenti vittorie in Champions League non bastano più e i bavaresi devono trovare un modo per uscire dalla spirale negativa in campionato. Il principale problema è quello del reparto offensivo, orfano di un fuoriclasse come Robert Lewandoski che garantiva gol in modo consistente e che non è stato adeguatamente sostituito. Il polacco è passato al Barcellona in estate e, nonostante il BAYERN Monaco abbia battuto i blaugrana nel confronto europeo, i tedeschi non possono che soffrire la mancanza del bomber. Secondo SkySportDE infatti, la dirigenza bavarese sta preparando il COLPO per la prossima sessione di mercato. L’OBIETTIVO ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) IlMonaco sta faticando a trovare risultati in Bundesliga. La sconfitta di sabato contro l’Ausburg pesa come un macigno ed evidenzia tutti i problemi degli attuali Campioni di Germania. Le convincenti vittorie in Champions League non bastano più e i bavaresi devono trovare un modo per uscire dalla spirale negativa in campionato. Il principale problema è quello del reparto offensivo, orfano di un fuoriclasse come Robert Lewandoski che garantiva gol in modo consistente e che non è stato adeguatamente sostituito. Il polacco è passato al Barcellona in estate e, nonostante ilMonaco abbia battuto i blaugrana nel confronto europeo, i tedeschi non possono che soffrire la mancanza del bomber. Secondo SkySportDE infatti, la dirigenza bavarese sta preparando ilper la prossima sessione di mercato....

