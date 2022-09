VIDEO | BRUTTE NOTIZIE PER LA NAZIONALE: MANCINI RISCHIA DI PERDERE UN TITOLARISSIMO! (Di lunedì 19 settembre 2022) Con i due impegni di Nations League alle porte, il CT della NAZIONALE Roberto MANCINI potrebbe dover fare a meno di un suo centrocampista titolare. Marco Verratti è infatti uscito dolorante dal campo dopo soli 18 minuti di gioco durante Lione–PSG. Come svelato dallo stesso tecnico dei parigini Galtier, l’infortunio al polpaccio rimediato nel duro scontro con Moussa Dembélé potrebbe essere più serio del previsto. Pertanto, il centrocampista azzurro ha fatto immediatamente ritorno a Parigi per potersi sottoporre agli esami accertativi, il cui responso sarà cruciale per la sua convocazione agli ordini di Roberto MANCINI. Al momento, filtrano parecchi dubbi sulla sua presenza in campo tra gli 11 titolari scelti dal CT della NAZIONALE per i due match del 23 e del 26 settembre, rispettivamente contro Inghilterra e Ungheria. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) Con i due impegni di Nations League alle porte, il CT dellaRobertopotrebbe dover fare a meno di un suo centrocampista titolare. Marco Verratti è infatti uscito dolorante dal campo dopo soli 18 minuti di gioco durante Lione–PSG. Come svelato dallo stesso tecnico dei parigini Galtier, l’infortunio al polpaccio rimediato nel duro scontro con Moussa Dembélé potrebbe essere più serio del previsto. Pertanto, il centrocampista azzurro ha fatto immediatamente ritorno a Parigi per potersi sottoporre agli esami accertativi, il cui responso sarà cruciale per la sua convocazione agli ordini di Roberto. Al momento, filtrano parecchi dubbi sulla sua presenza in campo tra gli 11 titolari scelti dal CT dellaper i due match del 23 e del 26 settembre, rispettivamente contro Inghilterra e Ungheria. ...

