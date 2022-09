Victoria Cabello mette in imbarazzo Silvia Toffanin | Cosa farei a Pier Silvio Berlusconi

(Di lunedì 19 settembre 2022) Una delle ospiti di 'Verissimo' del weekend appena trascorso è stata. La conduttrice italo-inglese ha messo inquando ha parlato di. L'estate è praticamente finita e come sempre accade, nella seconda metà di settembre tornano molti programmi televisivi che ci terranno compagnia fino alla primavera. Tra questi c'è "Verissimo" di. L'esperimento dell'anno scorso di Mediaset di proporre il format sia di sabato che di domenica ha avuto successo. Per il momento Canale 5 lo propone solo di sabato ma non è da escludere che dal prossimo anno torni il doppio appuntamento fino alla pausa estiva. Le ospiti e gli ospiti della prima puntata del ...

mathildbauchard : RT @propriosveglia: Victoria Cabello e Paola Barale negli studi Mediaset ma solo nel ruolo di ospiti. L’ingiustizia. - propriosveglia : Victoria Cabello e Paola Barale negli studi Mediaset ma solo nel ruolo di ospiti. L’ingiustizia. - Lollomiry : RT @guglielmo75: Victoria Cabello se esistesse una meritocrazia divina della tv dovrebbe avere sempre un programma, magari il ritorno di Vi… - Sergio_l_b_ : RT @MedInfinityIT: Quanti come Victoria Cabello? ?? #Verissimo - marinellapastor : RT @rinocimini: Victoria Cabello meriterebbe grandi cose, è assurdo che nessuno le dia spazio in televisione. Era e resta una bomba. #veris… -

Anche Verissimo di Silvia Toffanin è ripartito. Il primo appuntamento ieri, sabato 17 settembre, in onda rigorosamente su Canale 5. E tra le prime ospiti ecco la vulcanica, fresca di debutto su Tv8 con il programma Celebrity Chef. La, vincitrice di Pechino Express 2022 , la trasmissione Rai, ha ripercorso la sua carriera, snocciolando aneddoti ...A 'Verissimo' lo scambio di battute e di confidenze tra l'ospite e la conduttrice che non ha mancato di ammettere la sua gelosia verso il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...