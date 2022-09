Victoria Beckham sbotta contro la nuora Nicola Peltz: “Ha sposato mio figlio per interesse, Ecco cosa ho scoperto” (Di lunedì 19 settembre 2022) I rapporti tra Victoria Beckham e sua nuora Nicola Peltz sembrano soltanto peggiorare. Adesso a parlare è una fonte molto vicina l’ex star delle Spice Girl, che ha dichiarato quanto la donna sia insofferente nei confronti della moglie di suo figlio e, soprattutto, preoccupata per l’unione della sua famiglia. Sembra infatti che da quando si sono tenute le grandiose nozze il giovane rampollo non torni a far visita a mamma e papà. Non solo, le interviste fatte alla giovane attrice lasciano chiaramente comprendere che c’è qualcosa di negativo nel legame con la sua famosissima suocera. Nicola Peltz è di famiglia molto ricca e sin da giovane ha cercato di fare l’attrice. Ma il suo nome non è mai stato in cima ai gossip ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 settembre 2022) I rapporti trae suasembrano soltanto peggiorare. Adesso a parlare è una fonte molto vicina l’ex star delle Spice Girl, che ha dichiarato quanto la donna sia insofferente nei confronti della moglie di suoe, soprattutto, preoccupata per l’unione della sua famiglia. Sembra infatti che da quando si sono tenute le grandiose nozze il giovane rampollo non torni a far visita a mamma e papà. Non solo, le interviste fatte alla giovane attrice lasciano chiaramente comprendere che c’è qualdi negativo nel legame con la sua famosissima suocera.è di famiglia molto ricca e sin da giovane ha cercato di fare l’attrice. Ma il suo nome non è mai stato in cima ai gossip ...

