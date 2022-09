Victoria Beckham, messaggio commosso per la scomparsa della regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra la royal family e i Beckham c’era davvero un rapporto speciale. Al gesto di grande rispetto che David Beckham ha voluto porgere nei confronti della scomparsa regina Elisabetta, attendendo in fila fuori da Westminster Hall per 13 ore come un cittadino comune, rifiutando scorciatoie e saltacode per rendere omaggio al feretro, si aggiunge in questi minuti il commosso messaggio di commiato della moglie Victoria Bekcham. L’ex Spice Girl ha atteso dieci giorni prima di trovare le parole più adatte da dedicare alla regina, scomparsa all’età di 96 anni e dopo aver regnato per 70 anni. «Ho trascorso l’ultima settimana a riflettere sulla perdita di Sua Mestà la regina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra la royal family e ic’era davvero un rapporto speciale. Al gesto di grande rispetto che Davidha voluto porgere nei confronti, attendendo in fila fuori da Westminster Hall per 13 ore come un cittadino comune, rifiutando scorciatoie e saltacode per rendere omaggio al feretro, si aggiunge in questi minuti ildi commiatomoglieBekcham. L’ex Spice Girl ha atteso dieci giorni prima di trovare le parole più adatte da dedicare allaall’età di 96 anni e dopo aver regnato per 70 anni. «Ho trascorso l’ultima settimana a riflettere sulla perdita di Sua Mestà la...

