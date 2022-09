Via Appia, il futuro della Regina Viarum, domani riunione a Palazzo Paolo V (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco e l’assessore alla Cultura rendono noto che domani 20 settembre con inizio alle ore 10:00, presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, è in programma la riunione operativa “Via Appia. Incontri con la comunità per il futuro della Regina Viarum”. Si tratta di uno dei quattro incontri, uno per ogni Regione coinvolta (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), con gli attori dei territori interessati dalla candidatura della “Via Appia. Regina Viarum” per l’inserimento nelle liste del Patrimonio Mondiale UNESCO (World Heritage List) promossi dal Ministero della Cultura per accompagnare la redazione del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco e l’assessore alla Cultura rendono noto che20 settembre con inizio alle ore 10:00, presso la Sala Antico Teatro diV, è in programma laoperativa “Via. Incontri con la comunità per il”. Si tratta di uno dei quattro incontri, uno per ogni Regione coinvolta (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), con gli attori dei territori interessati dalla candidatura“Via” per l’inserimento nelle liste del Patrimonio Mondiale UNESCO (World Heritage List) promossi dal MinisteroCultura per accompagnare la redazione del ...

