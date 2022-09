“Vi appenderemo tutti”: vergogna a Bologna, militanti al banchetto Fdi minacciati e insultati (video) (Di lunedì 19 settembre 2022) «Quale piazza preferite? Vi appenderemo tutti»: è la minaccia urlata tra fischi, intimidazioni e aggressioni verbali di ogni tipo – a partire da quella appena citata e registrata in un video che sta facendo il giro dei social (riportato in basso) – contro i militanti di un banchetto di Fdi a Bologna. Non bastavano i momenti di tensione registrati ieri durante il comizio di Giorgia Meloni a Caserta: in centro a Bologna, un gruppo di contestatori di sinistra di passaggio in bicicletta davanti a un banchetto elettorale di Fratelli d’Italia ha pesantemente minacciato e insultato virulentemente gli attivisti del partito. Attimi di tensione che solo la lucida freddezza dei militanti che erano dietro quel banchetto, e che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) «Quale piazza preferite? Vi»: è la minaccia urlata tra fischi, intimidazioni e aggressioni verbali di ogni tipo – a partire da quella appena citata e registrata in unche sta facendo il giro dei social (riportato in basso) – contro idi undi Fdi a. Non bastavano i momenti di tensione registrati ieri durante il comizio di Giorgia Meloni a Caserta: in centro a, un gruppo di contestatori di sinistra di passaggio in bicicletta davanti a unelettorale di Fratelli d’Italia ha pesantemente minacciato e insultato virulentemente gli attivisti del partito. Attimi di tensione che solo la lucida freddezza deiche erano dietro quel, e che ...

AndreaDeMarchi : @fratotolo2 La cosa bella è che questi che dicono “vi appenderemo tutti” sono dei fascisti ma non lo sanno. - censore_ : RT @censore_: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Questi che urlano: vi appenderemo tutti, non sono fascisti ma i democratici sinistronzi porta… - TrastNoMore : RT @censore_: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Questi che urlano: vi appenderemo tutti, non sono fascisti ma i democratici sinistronzi porta… - Lorso66 : RT @censore_: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Questi che urlano: vi appenderemo tutti, non sono fascisti ma i democratici sinistronzi porta… - fabiussssss1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Bene. Identificazione del soggetto che ha detto vi appenderemo tutti , denuncia e processo. Stop . -