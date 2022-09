Verratti ha lasciato il ritiro della Nazionale

(Di lunedì 19 settembre 2022) Marco, in accordo tra gli Azzurri e il PSG, hailper un a contusione al polpaccio sinistro Marco italiana. In accordo con lo staff medico del PSG, il calciatore è tornato in Francia dopo una contusione al polpaccio. Di seguito il comunicato del club parigino. «In accordo con lo staff medicoitaliana, Marcotornerà a Parigi. Per lui una contusione con ematoma profondo del polpaccio sinistro durante la partita di domenica sera contro il Lione, sarà curato al centro di allenamento del Paris Saint-Germain. Presto verrà fatto un nuovo punto sulle sue condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Coninfortunato che ha giàil ritiro, sono rimasti a riposo Tonali , Pellegrini e Politano : lo staff tecnico deciderà entro domani se rimandarli a casa oppure no visti i rispettivi ......di lavorare due settimane e per questo l'hoa casa. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che stanno giocando tante gare" . E ancora: 'ha ... Italia, Mancini: 'Forse chiamo Frattesi per Verratti, Tonali ok, Pellegrini da valutare. Spinazzola out, c'è un motivo' NAZIONALE POLITANO – Arrivano numerosi aggiornamenti dal ritiro di Coverciano, dove i convocati di Mancini preparano la doppia sfida di Nations League. Oggi il primo allenamento a cui non ha partecipa ...Azzurri a lavoro in vista del match di Nations League contro i britannici a Milano: a riposo Tonali, Pellegrini e Politano ...