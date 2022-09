Veronica Peparini fuori da Amici, il fidanzato: “Pugnalata alle spalle” (Di lunedì 19 settembre 2022) Debutto col botto per la nuova edizione di Amici 22 di Maria De Filippi, che nella prima puntata di domenica 18 settembre ha ottenuto una share media pari al 24.13% con 2 milioni 866 mila spettatori. Tra i molti ospiti presenti in studio (Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi) e la composizione delle nuove classi, a tener banco sono state le new entry Emanuel Lo, per il ballo, e Arisa, per il canto, che hanno sostituito Veronica Peparini e Anna Pettinelli, non riconfermate. E mentre la Pettinelli pubblicava sui suoi canali social un video di “commiato” e incoraggiamento per i nuovi allievi, Andreas Muller, ballerino, ex concorrente di Amici ma soprattutto fidanzato della Peparini, ci ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 settembre 2022) Debutto col botto per la nuova edizione di22 di Maria De Filippi, che nella prima puntata di domenica 18 settembre ha ottenuto una share media pari al 24.13% con 2 milioni 866 mila spettatori. Tra i molti ospiti presenti in studio (Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi) e la composizione delle nuove classi, a tener banco sono state le new entry Emanuel Lo, per il ballo, e Arisa, per il canto, che hanno sostituitoe Anna Pettinelli, non riconfermate. E mentre la Pettinelli pubblicava sui suoi canali social un video di “commiato” e incoraggiamento per i nuovi allievi, Andreas Muller, brino, ex concorrente dima soprattuttodella, ci ...

