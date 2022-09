Val di Fiemme da scoprire e gustare | le esperienze d' autunno all' insegna del benessere

pia_rm_ : @lignano69 Ah, Alto Adige.?? Sono in Val di Fiemme.???? - paolocosso : Un weekend dedicato al benessere in Val di Fiemme #sole24ore #rubriche #viaggi #telcoblog #informati - edoeduorg : @GioB1974 Val di Fiemme, Val di Fassa, Dolomiti, girà che gira lì è tutto una meraviglia. - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: In val di Fiemme torna il weekend dedicato al #benessere. Seconda edizione del world #wellness weekend. Tante iniziativ… - paoloangeloRF : In val di Fiemme torna il weekend dedicato al benessere - TGR Trento -

Autunno, la stagione ideale per fare una full immersion di benessere fra natura incontaminata e buona cucina a km zero. Nota come Valle dell'Armonia, ladi, incastonata nello scenario delle Dolomiti (patrimonio Unesco) del Trentino , è meravigliosa da esplorare anche in autunno, complice il clima fresco ma non rigido e lo spettacolo del ...Autunno, la stagione ideale per fare una full immersion di benessere fra natura incontaminata e buona cucina a km zero. Nota come Valle dell'Armonia, ladi, incastonata nello scenario delle Dolomiti (patrimonio Unesco) del Trentino , è meravigliosa da esplorare anche in autunno, complice il clima fresco ma non rigido e lo spettacolo del ...Autunno, la stagione ideale per fare una full immersion di benessere fra natura incontaminata e buona cucina a km zero. Nota come Valle dell’Armonia, la Val di Fiemme, incastonata ...In Val di Fiemme, l’ultimo saluto a Livio Paluselli, molto noto anche a Primiero per le sue molte attività, ma soprattutto per le grandi amicizie tra Fiemme/Fassa e Passo Rolle. La liturgia della paro ...