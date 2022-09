Uscita autonoma da scuola, dalla primaria alle superiori: le regole da rispettare per genitori e alunni (Di lunedì 19 settembre 2022) Per quanto riguarda gli studenti pari o maggiori di 14 anni il problema non si pone: hanno la possibilità di rientrare in autonomia a casa. Di recente il Legislatore ha predisposto che anche i minori di 14 anni possano uscire autonomamente previa un'autorizzazione dei genitori in tale direzione. Ma ciò vale anche per un alunno della scuola primaria? Tutte le info. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Per quanto riguarda gli studenti pari o maggiori di 14 anni il problema non si pone: hanno la possibilità di rientrare in autonomia a casa. Di recente il Legislatore ha predisposto che anche i minori di 14 anni possano usciremente previa un'autorizzazione deiin tale direzione. Ma ciò vale anche per un alunno della? Tutte le info. L'articolo .

orizzontescuola : Uscita autonoma da scuola, dalla primaria alle superiori: le regole da rispettare per genitori e alunni - gigibeltrame : Netflix, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 settembre 2022 #digilosofia - gigibeltrame : Sony annuncia un nuovo Karate Kid e ritarda l'uscita al cinema dei nuovi Spider-Man #digilosofia… - gigibeltrame : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sequel di BOTW ha una data di uscita #digilosofia… - gigibeltrame : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sequel di BOTW ha una data di uscita #digilosofia… -