Usa, rendimento bond decennale Usa sale a 3,51%, massimo da 2011 (Di lunedì 19 settembre 2022) I rendimenti dei Treasury statunitensi, lunedì, hanno guadagnato 6 punti base al 3,518%, raggiungendo il livello più alto da aprile 2011, con i trader che provano ad anticipare le decisioni della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) I rendimenti dei Treasury statunitensi, lunedì, hanno guadagnato 6 punti base al 3,518%, raggiungendo il livello più alto da aprile, con i trader che provano ad anticipare le decisioni della ...

thehawktrader : VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00 INDICI reversal week sugli Usa. Trend sempre bearish BONDS nuovi massimi di ren… - Maicuntent1986 : RT @orazio844: @FabRavezzani Se facciamo il rapporto prezzo rendimento credo abbia ragione leao fa intravedere dei colpi mota è un calciato… - MaStep92__ : RT @orazio844: @FabRavezzani Se facciamo il rapporto prezzo rendimento credo abbia ragione leao fa intravedere dei colpi mota è un calciato… - giovannisalvest : @Giusepp83165281 @Gazzetta_it opinioni io credo invece che non sia per nulla scarso e come me la pensa anche Pioli… - Zedar73 : @vitalbaa @eu_durante Con investimenti in titoli di stato differenziati su più stati ( Italia Germania USA ) 200 mi… -