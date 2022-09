Usa: Biden, 'se Cina attaccasse, difenderemmo Taiwan' (Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos) - Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti difenderanno Taiwan in caso di "attacco senza precedenti" da parte della Cina. Parlando in un'intervista alla Cbs, ieri il presidente degli Stati Uniti ha risposto "sì" quando gli è stato chiesto se ciò significasse che le forze statunitensi avrebbero difeso Taiwan. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos) - Joeha affermato che gli Stati Uniti difenderannoin caso di "attacco senza precedenti" da parte della. Parlando in un'intervista alla Cbs, ieri il presidente degli Stati Uniti ha risposto "sì" quando gli è stato chiesto se ciò significasse che le forze statunitensi avrebbero difeso

