Usa: Biden deciderà propria ricandidatura dopo elezioni medio termine (Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024. "E' troppo presto per prendere quel tipo di decisione", ha detto Biden durante un'intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che "resta da vedere" se si candiderà per la rielezione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Washington, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato che aspetterà lediper decidere se presentare lacandidatura per la rielezione nel 2024. "E' troppo presto per prendere quel tipo di decisione", ha dettodurante un'intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che "resta da vedere" se si candiderà per la rielezione.

NicolaPorro : 'Dobbiamo ammetterlo: chi sta platealmente cercando di condizionare l'esito delle #elezioni sono proprio gli #Usa' ?? - Agenzia_Ansa : Il presidente Usa Joe Biden a 60 Minutes: 'deciderò sulla candidatura per le elezioni del 2024 solo dopo novembre'.… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Gli #Usa avevano promesso all'Ue 50 miliardi cubi di metano, ma non arrivano. #Parigi vuole tagliarci le forniture: #M… - GiampaoloScopa : Il presidente: «Questo è ancora da vedere» - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Il presidente #Erdogan passeggia al Central Park in attesa di partecipare alla 77ª Assemblea generale delle Nazioni Un… -