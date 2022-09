Uomini e Donne oggi lunedì 19 settembre 2022: quando inizia? Orario, nuovi tronisti, anticipazioni prima puntata (Di lunedì 19 settembre 2022) La programmazione autunnale di Canale 5 è ormai in pieno movimento e i fan di Uomini e Donne possono iniziare a prepararsi, la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sta per fare ufficialmente ritorno: scopriamo quando inizia, l’Orario, chi sono i nuovi tronisti, le anticipazioni rese note fino ad oggi e la... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 settembre 2022) La programmazione autunnale di Canale 5 è ormai in pieno movimento e i fan dipossonore a prepararsi, la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sta per fare ufficialmente ritorno: scopriamo, l’, chi sono i, lerese note fino ade la...

