Uomini e Donne news, le tre coppie storiche si sono lasciate questa estate (Di lunedì 19 settembre 2022) Le favole non esistono: questo sembra essere la lezione che queste coppie storiche del trono classico di Uomini e Donne hanno voluto dare ai loro fan. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, ma anche i più recenti Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim (che per stare insieme hanno sfidato l’ira della redazione di Maria De Filippi) si sono detti addio tra accuse, insulti, dolore e – nel caso di Andrea Nicole e Ciprian – grande freddezza. Eugenio Colombo shock contro Francesca Del Taglia: “sono schifato” L’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliato contro la compagna e madre dei suoi figli Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 settembre 2022) Le favole non esistono: questo sembra essere la lezione che questedel trono classico dihanno voluto dare ai loro fan. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, ma anche i più recenti Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim (che per stare insieme hanno sfidato l’ira della redazione di Maria De Filippi) sidetti addio tra accuse, insulti, dolore e – nel caso di Andrea Nicole e Ciprian – grande freddezza. Eugenio Colombo shock contro Francesca Del Taglia: “schifato” L’ex tronista disi è scagliato contro la compagna e madre dei suoi figli...

