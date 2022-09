Uomini e donne, love story finita tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: “Tre giorni in albergo con qualcuno. Sono schifato” (Di lunedì 19 settembre 2022) Se fino a qualche settimana fa sembrava una crisi passeggera, ora non ci Sono più dubbi. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si Sono lasciati dopo nove anni. I due si erano conosciuti all’interno del dating show più famoso d’Italia: Uomini e donne. In seguito a quell’esperienza televisiva, pur restando due personaggi pubblici attivi sui social, Francesca e Eugenio hanno sempre cercato di mantenere la loro relazione riservata e lontana da gossip e indiscrezioni. Non stavolta. L’ex tronista Colombo aveva deciso di annunciare la prima crisi della relazione attraverso delle storie Instagram già a metà agosto: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Se fino a qualche settimana fa sembrava una crisi passeggera, ora non cipiù dubbi.Delsilasciati dopo nove anni. I due si erano conosciuti all’interno del dating show più famoso d’Italia:. In seguito a quell’esperienza televisiva, pur restando due personaggi pubblici attivi sui social,hanno sempre cercato di mantenere la loro relazione riservata e lontana da gossip e indiscrezioni. Non stavolta. L’ex tronistaaveva deciso di annunciare la prima crisi della relazione attraverso delle storie Instagram già a metà agosto: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e. È un problema non ...

