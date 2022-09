Unione europea, nuove regole per limitare la deforestazione globale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato la versione rafforzata e più ambientalista della proposta di regolamento Ue per la protezione delle foreste, che la Commissione aveva presentato nel novembre 2021. Nell’ottobre 2020, infatti, il Parlamento, alla luce di quanto previsto dal Trattato, ha richiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa per fermare la deforestazione globale, guidata dall’UE. Il testo del Parlamento europeo, con gli emendamenti introdotti dalla sua commissione Ambiente, ha ottenuto 453 voti a favore, 57 contrari e 123 astensioni. Quadro normativo Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione “Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato la versione rafforzata e più ambientalista della proposta di regolamento Ue per la protezione delle foreste, che la Commissione aveva presentato nel novembre 2021. Nell’ottobre 2020, infatti, il Parlamento, alla luce di quanto previsto dal Trattato, ha richiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa per fermare la, guidata dall’UE. Il testo del Parlamento europeo, con gli emendamenti introdotti dalla sua commissione Ambiente, ha ottenuto 453 voti a favore, 57 contrari e 123 astensioni. Quadro normativo Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla. Nella comunicazione “Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste ...

