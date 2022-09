Una “bomba” sulle elezioni: il voto del 25 settembre potrebbe slittare a novembre per colpa dei Radicali (Di lunedì 19 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre per le Politiche? potrebbero slittare a novembre a causa di un ricorso dei Radicali. E’ attesa nei prossimi giorni, comunque prima del voto, la decisione sul ricorso d’urgenza presentato dai legali della lista ‘Referendum e Democrazia con Cappato‘ dopo l’esclusione alle prossime elezioni. Il giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Andrea Borrelli, si è riservato al termine dell’udienza ‘cartolare’ in cui ha ricevuto le note delle parti. E’ quanto trapela da fonti giudiziarie. Il ricorso che rischia di bloccare le elezioni del 25 settembre Il ricorso, depositato il 2 settembre scorso, mira a ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Ledel 25per le Politiche?roa causa di un ricorso dei. E’ attesa nei prossimi giorni, comunque prima del, la decisione sul ricorso d’urgenza presentato dai legali della lista ‘Referendum e Democrazia con Cappato‘ dopo l’esclusione alle prossime. Il giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Andrea Borrelli, si è riservato al termine dell’udienza ‘cartolare’ in cui ha ricevuto le note delle parti. E’ quanto trapela da fonti giudiziarie. Il ricorso che rischia di bloccare ledel 25Il ricorso, depositato il 2scorso, mira a ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della ...

