Un Posto al Sole | anticipazioni 20 settembre | indagini in corso

Le anticipazioni di martedì 20 settembre della soap di RaiTre Un Posto al Sole: scattano le indagini Nei nuovi episodi di Un Posto al Sole iniziati questo settembre le dinamiche si fanno sempre più particolari. Giunta alla 27esima stagione, la celebre soap opera italiana si impone come la più longeva e continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso con intrighi e colpi di scena. Uno dei più inaspettati è stata sicuramente la morte di Susanna. A seguito dell'attentato del criminale Lello Valsano, l'avvocatessa non è riuscita a sopravvivere dando, così, una svolta inaspettata alla trama. Nelle puntate della scorsa settimana si è visto come Viola, ...

