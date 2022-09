Un Posto al Sole, anticipazioni (19-23 settembre 2022): chi vuole morti Roberto e Marina? (Di lunedì 19 settembre 2022) Marina e Roberto Chi è che vuole morti Roberto e Marina? A Un Posto al Sole la polizia indaga per sapere se se c’è qualcuno che possa odiare la Giordano e Ferri. Maggiori info nelle anticipazioni ufficiali che seguono. Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022 Momenti di apprensione per le sorti di Roberto e Marina: chi, e perché, ce l’ha tanto con loro due? Il giorno di San Gennaro sarà il pretesto per far interagire Michele e Fabiana, sotto lo sguardo compiaciuto di Guido. Mariella ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 settembre 2022)Chi è che? A Unalla polizia indaga per sapere se se c’è qualcuno che possa odiare la Giordano e Ferri. Maggiori info nelleufficiali che seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. Unalda lunedì 19 a venerdì 23Momenti di apprensione per le sorti di: chi, e perché, ce l’ha tanto con loro due? Il giorno di San Gennaro sarà il pretesto per far interagire Michele e Fabiana, sotto lo sguardo compiaciuto di Guido. Mariella ...

